Бавария подписала защитника Рединга

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с 23-летним защитником «Рединга» Омаром Ричардсом.

Стороны заключили контракт до 2025 года. Права на футболиста достались мюнхенцам бесплатно.

В сезоне-2020/21 Ричардс провел за «Рединг» 41 матч в Чемпионшипе. Также имеет в активе один матч в составе юношеской сборной Англии.