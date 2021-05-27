Бавария подписала защитника Рединга

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с 23-летним защитником «Рединга» Омаром Ричардсом.
Стороны заключили контракт до 2025 года. Права на футболиста достались мюнхенцам бесплатно.
В сезоне-2020/21 Ричардс провел за «Рединг» 41 матч в Чемпионшипе. Также имеет в активе один матч в составе юношеской сборной Англии.
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Источник — Sport.ua
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