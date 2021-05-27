Шахтер заинтересован в трансфере Феррари

Донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к 29-летнему центральному защитнику «Сассуоло» Джанмарко Феррари.

Отмечается, что новоиспеченный наставник «горняков» Роберто Де Дзерби считает Феррари очень качественным игроком, и хотел бы, чтобы тот перебрался с ним в Украину.

«Шахтер» уже контактирует с «Сассуоло» и самим игроком на предмет возможного трансфера. Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Феррари провел 34 матча в Серии А, отличившись 5 результативными передачами.

Отметим, что накануне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини довызвал Джанмарко Феррари в расположение национальной команды, которая начинает подготовку к финальной части Евро-2020.