Шахтер заинтересован в трансфере Феррари

Донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к 29-летнему центральному защитнику «Сассуоло» Джанмарко Феррари.
Отмечается, что новоиспеченный наставник «горняков» Роберто Де Дзерби считает Феррари очень качественным игроком, и хотел бы, чтобы тот перебрался с ним в Украину.
«Шахтер» уже контактирует с «Сассуоло» и самим игроком на предмет возможного трансфера. Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Феррари провел 34 матча в Серии А, отличившись 5 результативными передачами.
Отметим, что накануне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини довызвал Джанмарко Феррари в расположение национальной команды, которая начинает подготовку к финальной части Евро-2020.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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