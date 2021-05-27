Шахтер заинтересован в трансфере Феррари

Новый тренер «горняков» Роберто Де Дзерби хочет видеть экс-подопечного по «Сассуоло» в Украине

  • 27.05.2021 09:22
  • 3130 просмотров
  • 16 комментариев
Шахтер заинтересован в трансфере Феррари
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанмарко Феррари

Донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к 29-летнему центральному защитнику «Сассуоло» Джанмарко Феррари.

Отмечается, что новоиспеченный наставник «горняков» Роберто Де Дзерби считает Феррари очень качественным игроком, и хотел бы, чтобы тот перебрался с ним в Украину.

«Шахтер» уже контактирует с «Сассуоло» и самим игроком на предмет возможного трансфера. Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Феррари провел 34 матча в Серии А, отличившись 5 результативными передачами.

Отметим, что накануне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини довызвал Джанмарко Феррари в расположение национальной команды, которая начинает подготовку к финальной части Евро-2020.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(5 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 10:19
    0
    Alexander Киев, 27.05.2021 10:18
    вот это мокнул дырявых
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 10:19
    -1
    Дзерби думает что его Феррари за 10лямов лучше нашего Степаненко за 8 лямов??!! Та ну нах! очередное трансгавно
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.05.2021 10:18
    +1
    ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:59
    И? Со своими 49 голами за Шахту Дарио Срна остаётся одним из самых лучших атакующих защитников в истории футбола после Роберто Карлоса. Ты лучше скажи мне сколько там ваш нападающий Беседин забил за Динамо? Не стыдно что защитник Шахтёра забил больше голов чем ваш нап, который, причём в каждом матче только то и делает что тусуеться во вратарской в надежде что к нему мяч дойдёт , в то время как Дарио славился своими красивыми голами издали с игры и со штрафных.
    вот это мокнул дырявых
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 10:15
    0
    Феррари с пробегом 1992 года выпуска
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 10:12
    -2
    Тренер решил подзаработать на откатах со своей бывшей командой?! покупая хлам в тридорого??
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.05.2021 10:01
    -1
    Більше у трансфер Марлона віриться.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.05.2021 10:00
    -1
    Гравець хороший, але схоже на чергову вигадку.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:59
    +1
    samird, 27.05.2021 09:45
    Забил. За 15 сезонов. В среднем чуть больше 3-х голов за сезон.
    И? Со своими 49 голами за Шахту Дарио Срна остаётся одним из самых лучших атакующих защитников в истории футбола после Роберто Карлоса. Ты лучше скажи мне сколько там ваш нападающий Беседин забил за Динамо? Не стыдно что защитник Шахтёра забил больше голов чем ваш нап, который, причём в каждом матче только то и делает что тусуеться во вратарской в надежде что к нему мяч дойдёт , в то время как Дарио славился своими красивыми голами издали с игры и со штрафных.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 09:48
    -2
    Slavkolvivskiy, 27.05.2021 09:37
    Я так зрозумів, що Де Дзербі дійсно на два роки тільки в Шахтарі. Брати гравця 29-30 років - це точно на два сезони, і потім назад до Італіі догравати.) Ну і ціна я думаю на 2-3 млн завищена.
    Завищена? Якщо на трасфермаркеті 10 міл, то з серії А його меньше ніж за 15-20 не продадуть, + за збірну він напевно не грав взагалі, але отримав виклик, це ще пару міл зверху.
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    samird
    online
      samird, 27.05.2021 09:45
    0
    ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:32
    Окрім Роберто Карлоса, був ще такий Даріо Срна, грав за Шахтар Донецьк. Забив 49 голів за них.
    Забил. За 15 сезонов. В среднем чуть больше 3-х голов за сезон.
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 27.05.2021 09:37
    +5
    минай зацікавлений в придбанні део ланоса, на бляхах
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 27.05.2021 09:37
    +4
    Я так зрозумів, що Де Дзербі дійсно на два роки тільки в Шахтарі. Брати гравця 29-30 років - це точно на два сезони, і потім назад до Італіі догравати.) Ну і ціна я думаю на 2-3 млн завищена.
    Ссылка
    Venom
      Venom, 27.05.2021 09:35
    -3
    ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:32
    Окрім Роберто Карлоса, був ще такий Даріо Срна, грав за Шахтар Донецьк. Забив 49 голів за них.
    Ты только ипальник после ахметовского зада не забывай вытирать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:32
    0
    RoNIkyo, 27.05.2021 09:25
    А коли всі спортивні сайти перестануть писати кількість голів, забитих захисниками. Єдиний захисник, для якого ця статистика щось говорила - Роберто Карлос.
    Окрім Роберто Карлоса, був ще такий Даріо Срна, грав за Шахтар Донецьк. Забив 49 голів за них.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.05.2021 09:25
    +1
    А коли всі спортивні сайти перестануть писати кількість голів, забитих захисниками. Єдиний захисник, для якого ця статистика щось говорила - Роберто Карлос.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:25
    -1
    Феррари топчик! Надо брать!
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 27.05.2021 09:37
    +5
    минай зацікавлений в придбанні део ланоса, на бляхах
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 27.05.2021 09:37
    +4
    Я так зрозумів, що Де Дзербі дійсно на два роки тільки в Шахтарі. Брати гравця 29-30 років - це точно на два сезони, і потім назад до Італіі догравати.) Ну і ціна я думаю на 2-3 млн завищена.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.05.2021 10:18
    +1
    ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:59
    И? Со своими 49 голами за Шахту Дарио Срна остаётся одним из самых лучших атакующих защитников в истории футбола после Роберто Карлоса. Ты лучше скажи мне сколько там ваш нападающий Беседин забил за Динамо? Не стыдно что защитник Шахтёра забил больше голов чем ваш нап, который, причём в каждом матче только то и делает что тусуеться во вратарской в надежде что к нему мяч дойдёт , в то время как Дарио славился своими красивыми голами издали с игры и со штрафных.
    вот это мокнул дырявых
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:59
    +1
    samird, 27.05.2021 09:45
    Забил. За 15 сезонов. В среднем чуть больше 3-х голов за сезон.
    И? Со своими 49 голами за Шахту Дарио Срна остаётся одним из самых лучших атакующих защитников в истории футбола после Роберто Карлоса. Ты лучше скажи мне сколько там ваш нападающий Беседин забил за Динамо? Не стыдно что защитник Шахтёра забил больше голов чем ваш нап, который, причём в каждом матче только то и делает что тусуеться во вратарской в надежде что к нему мяч дойдёт , в то время как Дарио славился своими красивыми голами издали с игры и со штрафных.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.05.2021 09:25
    +1
    А коли всі спортивні сайти перестануть писати кількість голів, забитих захисниками. Єдиний захисник, для якого ця статистика щось говорила - Роберто Карлос.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 10:19
    0
    Alexander Киев, 27.05.2021 10:18
    вот это мокнул дырявых
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 10:15
    0
    Феррари с пробегом 1992 года выпуска
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.05.2021 09:45
    0
    ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:32
    Окрім Роберто Карлоса, був ще такий Даріо Срна, грав за Шахтар Донецьк. Забив 49 голів за них.
    Забил. За 15 сезонов. В среднем чуть больше 3-х голов за сезон.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 09:32
    0
    RoNIkyo, 27.05.2021 09:25
    А коли всі спортивні сайти перестануть писати кількість голів, забитих захисниками. Єдиний захисник, для якого ця статистика щось говорила - Роберто Карлос.
    Окрім Роберто Карлоса, був ще такий Даріо Срна, грав за Шахтар Донецьк. Забив 49 голів за них.
    Ссылка
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