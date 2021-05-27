Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ситало заменит в атаке Сичинаву»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, чего ждет от новичка Артема Ситало, когда снова выйдет на поле Владислав Лупашко и на кого из молодежного состава рассчитывает в новом сезоне.

«После ухода Ники Сичинавы нам был нужен фактурный нападающий, который бы действовал в похожем стиле, навязывая силовую борьбу защитникам соперников. Нам повезло, что удалось пригласить Артема Ситало, возможности которого мне хорошо известны по совместной работе в «Звезде». Наш первый в это межсезонье новичок - боец , не жалеющий себя в единоборствах, верю, что он нам поможет.

Что касается капитана команды Владислава Лупашко, который из-за серьезной травмы надолго выбыл из строя, то его восстановление идет по плану. Все мы в «Ингульце» надеемся, что уже в августе сможем на него рассчитывать.

Как известно, в новом сезоне чемпионат среди молодежных команд проводиться не будет. Конечно, мы постараемся просмотреть на июньском этапе подготовки лидеров дублеров и кто-то из них останется в «Ингульце». Остальным, скорее всего, будет предоставлен статус свободных агентов», - сказал Лавриненко.