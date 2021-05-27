ФОТО. Милевский попытался сыграть в хоккей футбольным мячом

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», проводит свой отпуск в Минске.

«Люблю КХЛ. Илья Ковальчук (32-летний российский нападающий «Авангарда» — прим. ред.), зацени», — прокомментировал Артем фото, сделанное в компании 32-летнего белорусского хоккеиста Андрея Стася. На снимке Милевский в форме Ковальчука пытается играть в хоккей футбольным мячом.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.