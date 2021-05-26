ВИДЕО. Первые 48 часов Роберто Де Дзерби в Шахтере

25 мая Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Шахтера». Смотрите эксклюзивное видео о первых днях итальянского наставника в Украине.

Во время двухдневного визита в Киев Роберто Де Дзерби встретился с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, ознакомился с инфраструктурой - тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит домашние матчи.