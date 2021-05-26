ВИДЕО. Первые 48 часов Роберто Де Дзерби в Шахтере

Смотрите эксклюзивное видео о первых днях итальянского наставника в Украине

  • 26.05.2021 22:44
  • 749 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Первые 48 часов Роберто Де Дзерби в Шахтере
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

25 мая Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Шахтера». Смотрите эксклюзивное видео о первых днях итальянского наставника в Украине.

Во время двухдневного визита в Киев Роберто Де Дзерби встретился с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, ознакомился с инфраструктурой - тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит домашние матчи.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    joe777.
    online
      joe777., 26.05.2021 23:03
    +2
    Вижу, что везде пишут просто шахтёр. Днлнецк бай-бай?
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 22:59
    +1
    У него почасовая? Ринат будет продлевать?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 22:50
    -5
    Легендарно.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 26.05.2021 23:03
    +2
    Вижу, что везде пишут просто шахтёр. Днлнецк бай-бай?
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 22:59
    +1
    У него почасовая? Ринат будет продлевать?
    Ссылка
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