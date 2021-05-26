КАЛИНИНА: «Раньше во 2-м круге встречалась то с Крейчиковой, то с Лепченко»

Украинская теннисистка – о выходе в финал отбора Ролан Гаррос

  • 26.05.2021 22:08
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КАЛИНИНА: «Раньше во 2-м круге встречалась то с Крейчиковой, то с Лепченко»
© WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Лоис Буассон во втором круге квалификации Roland Garros. 
 
«Я ее не знала, но если теннисистке дают wild card, значит она точно умеет играть. Во-вторых, она играет действительно хорошо, это не ее позиция в рейтинге (WTA 914), возможно, у нее какие-то травмы, потому что играет она неплохо. Особенно меня очень удивил агрессивный удар справа, у нее реально классное вращение.
 
Сегодня я отыграла неровно. Но, естественно, я довольна результатом, что закончила матч в двух сетах, потому что мы могли еще долго играть. Была борьба, но все-таки у меня получилось дожать, на важных мячах именно я сыграла активно, поэтому я и сумела закончить матч в двух сетах. Раньше на этом этапе турнира я встречалась то с Крейчиковой, то с Лепченко. Я боролась, но они были на тот момент лучше. Я могла играть с любой из них в первом круге основной сетки. Сегодня я выиграла и все.
 
Готовилась к турниру я в Киеве, дома, ничего такого особенного не делала. Не играла, потому что надо было поправить здоровье. С 1 апреля у меня было 14-15 матчей, нужно было остановиться. Это же грунт, энергозатратные матчи по 2,5 часа. Было реально тяжело и я уже почувствовала нелады с мышцами, со спиной. Чувствовала, что это уже предел. Возможно, я могла еще сыграть, но все посчитали, что надо не то что отдохнуть, а именно позаниматься здоровьем», – сказала Калинина.

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Источник — Большой теннис Украины

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