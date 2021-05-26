Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 27 мая

27 мая состоятся матчи финала квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четверг на корты Парижа выйдут два представителя Украины.
Корт №12, третий запуск (не ранее 14:30)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Жаклин Кристиан (№152 WTA, Румыния)
Корт №13, третий запуск (не ранее 14:30)
Илья Марченко (№162 АТР) – Ботик ван де Зандсхулп (№154 АТР, Нидерланды)
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Источник — Roland Garros
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