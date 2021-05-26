Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 27 мая

В четверг на корты Парижа выйдут два представителя Украины

  • 26.05.2021 20:20
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 27 мая
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

27 мая состоятся матчи финала квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четверг на корты Парижа выйдут два представителя Украины.
 
Корт №12, третий запуск (не ранее 14:30)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Жаклин Кристиан (№152 WTA, Румыния)
 
Корт №13, третий запуск (не ранее 14:30)
Илья Марченко (№162 АТР) – Ботик ван де Зандсхулп (№154 АТР, Нидерланды)

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Источник — Roland Garros

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