Бэйл не собирается завязывать с футболом

Валлийский вингер «Реала» не спешит вешать бутсы на гвоздь

  • 26.05.2021 18:59
  • 544 просмотра
  • 1 комментарий
Бэйл не собирается завязывать с футболом
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не планирует завершать спортивную карьеру после Евро-2020, как ранее сообщали некоторые источники.

«Гарет Бэйл не планирует завершать карьеру после Евро. Несмотря на слухи, Бэйл ждет решения своего будущего — у него действующий контракт с «Реалом», и переговоры с «Тоттенхэмом» состоятся только после назначения нового тренера. Но он не завершает карьеру, это фейк», — написал известный журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Бэйл защищал цвета «Тоттенхэма» на правах аренды. Всего Бэйл провел за «Тоттенхэм» 34 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 26.05.2021 19:11
    +3
    Всего Бэйл провел за «Тоттенхэм» 34 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.
    Блин, ну может когда хочет
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 26.05.2021 19:11
    +3
    Всего Бэйл провел за «Тоттенхэм» 34 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.
    Блин, ну может когда хочет
    Ссылка
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