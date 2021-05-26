Бэйл не собирается завязывать с футболом

31-летний вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не планирует завершать спортивную карьеру после Евро-2020, как ранее сообщали некоторые источники.
«Гарет Бэйл не планирует завершать карьеру после Евро. Несмотря на слухи, Бэйл ждет решения своего будущего — у него действующий контракт с «Реалом», и переговоры с «Тоттенхэмом» состоятся только после назначения нового тренера. Но он не завершает карьеру, это фейк», — написал известный журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне Бэйл защищал цвета «Тоттенхэма» на правах аренды. Всего Бэйл провел за «Тоттенхэм» 34 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Источник — Twitter
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Блин, ну может когда хочет
Блин, ну может когда хочет
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