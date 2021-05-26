ФОТО. Милевский пьет вино в компании известного хоккеиста

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в Минске встретился с 32-летним белорусским хоккеистом Андреем Стасем.
«Стась Андрюха выиграл КХЛ», — прокомментировал Артем совместное фото, где спортсмены сидят в ресторане с винными бокалами в руках.
Стась стал победителем Кубка Гагарина в минувшем сезоне в составе «Авангарда».
В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.
Источник — Instagram
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