ФОТО. Милевский пьет вино в компании известного хоккеиста

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в Минске встретился с 32-летним белорусским хоккеистом Андреем Стасем.

«Стась Андрюха выиграл КХЛ», — прокомментировал Артем совместное фото, где спортсмены сидят в ресторане с винными бокалами в руках.

Стась стал победителем Кубка Гагарина в минувшем сезоне в составе «Авангарда».

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.