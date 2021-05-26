ФОТО. Милевский пьет вино в компании известного хоккеиста

Украинский форвард в Минске встретился с Андреем Стасем

  • 26.05.2021 18:33
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ФОТО. Милевский пьет вино в компании известного хоккеиста
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в Минске встретился с 32-летним белорусским хоккеистом Андреем Стасем.

«Стась Андрюха выиграл КХЛ», — прокомментировал Артем совместное фото, где спортсмены сидят в ресторане с винными бокалами в руках.

Стась стал победителем Кубка Гагарина в минувшем сезоне в составе «Авангарда».

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

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Источник — Instagram

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