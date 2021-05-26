Роман ГРИГОРЧУК: «Шахтеру практически нереально усилить состав»

Украинский тренер сомневается, что удастся усилить состав

  • 26.05.2021 18:11
  • 1832 просмотра
  • 1 комментарий
Роман ГРИГОРЧУК: «Шахтеру практически нереально усилить состав»
© twitter.com/fcshakhterby

Украинский наставник солигорского «Шахтера» Роман Григорчук рассчитывает, что перед еврокубками клуб сможет усилить состав, несмотря на ограничения по зарплатам.

 – Мы понимаем, чтобы иметь успехи в еврокубках, команда должна быть сильнее укомплектована, чем она есть на сегодняшний момент. Мы не возьмем футболиста, который просто для количества – это нам вовсе не нужно сейчас. Нам нужно качество, чтобы мы могли играть на два фронта.

- Но насколько реально это сделать при существовании потолка зарплат? 15 тысяч для легионера – они поедут сюда?

– Не скажу, что это нереально, но это маловероятно. поэтому я говорю сразу, что это сложнейший вопрос. Мы хотим это сделать, но мы понимаем, что при тех регламентных нормах, которые сейчас введены, это сделать практически нереально. Если нам это удастся, то это будет серьезнейший успех., – сказал Григорчук в эфире «Беларусь 5».

В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси команда набрала 30 очков после 10-ти туров.

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Источник — Трибуна Беларусь

(10 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 18:50
    +1
    Там вообще у них в чемпе своя атмосфера.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 18:50
    +1
    Там вообще у них в чемпе своя атмосфера.
    Ссылка
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