Украина U-21 — Азербайджан U-21. Замкнул навес. Видео гола Гурбанли

В поединке Турнира Лобановского между сборными Украины U-21 и Азербайджана U-21 счет на 17-й минуте открыл 19-летний нападающий азербайджанской команды Муса Гурбанли, который удачно замкнул навес партнера.
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Источник — Футбол 1/2/3
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