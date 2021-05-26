Дарио СРНА: «Де Дзерби хотел пригласить меня в Сассуоло»

Директор «Шахтера» по футболу рад, что удалось подписать контракт с итальянским тренером

  • 26.05.2021 17:52
  • 1579 просмотров
  • 5 комментариев
Дарио СРНА: «Де Дзерби хотел пригласить меня в Сассуоло»
© shakhtar.com

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что в конце своей карьеры игрока мог оказаться в «Сассуоло» тренера Роберто Де Дзерби.

«Моя первая игра в Италии была против «Сассуоло». Мы сыграли 2:2. Я зашел в раздевалку и спросил у футболистов: «Если они так играют, то как играет «Интер», «Ювентус», «Милан»? Куда я попал?». Это моё первое впечатление о Де Дзерби и «Сассуоло». Я увидел, что этот тренер отличается от других. Не только в Италии, а и в Европе».

«Когда у меня закончился контракт с «Кальяри», он хотел забрать меня в «Сассуоло», но тогда поступил звонок от президента «Шахтера». Так я пришел в штаб Каштру. Я рад, что сегодня нахожусь здесь. Рад, что мы пригласили такого специалиста - молодого, амбициозного и голодного тренера, который является очень умным коучем. Я уверен, что он сделал правильный шаг, перейдя в «Шахтер».

«Мы сошлись после первых переговоров. Он почувствовал команду и клуб, а мы почувствовали его. Мы сошлись через две минуты. Он сразу сказал: «Шахтер» - мой следующий клуб». Почему? Потому что система, которая построена в «Шахтере», нигде не построена в Италии. Это именно тот шаг, который ему нужен между топовым клубом», - сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 26.05.2021 18:43
    -1
    Человек ничего не выиграл ничего особо не показал по сути ноль.А его приподносят и возводят как будто он второй Гвардиола с кучей трофеев.Не понимаю этого.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 18:37
    0
    Alexander Киев, 26.05.2021 18:21
    это Легендарный игрок, просто №1 из легионеров! А сейчас, он больше чем легендарный игрок
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 18:21
    +1
    Trollface, 26.05.2021 18:06
    Срну давно нужно было гнать из Шахтера. Бесполезный гнилой человечек.
    это Легендарный игрок, просто №1 из легионеров! А сейчас, он больше чем легендарный игрок
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 18:07
    0
    кукушка хвалит петуха ... ск можно уже? пойдут результаты 1 дело, а так
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.05.2021 18:06
    -4
    Срну давно нужно было гнать из Шахтера. Бесполезный гнилой человечек.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 18:21
    +1
    Trollface, 26.05.2021 18:06
    Срну давно нужно было гнать из Шахтера. Бесполезный гнилой человечек.
    это Легендарный игрок, просто №1 из легионеров! А сейчас, он больше чем легендарный игрок
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 18:37
    0
    Alexander Киев, 26.05.2021 18:21
    это Легендарный игрок, просто №1 из легионеров! А сейчас, он больше чем легендарный игрок
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 18:07
    0
    кукушка хвалит петуха ... ск можно уже? пойдут результаты 1 дело, а так
    Ссылка
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