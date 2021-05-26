Дарио СРНА: «Де Дзерби хотел пригласить меня в Сассуоло»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что в конце своей карьеры игрока мог оказаться в «Сассуоло» тренера Роберто Де Дзерби.

«Моя первая игра в Италии была против «Сассуоло». Мы сыграли 2:2. Я зашел в раздевалку и спросил у футболистов: «Если они так играют, то как играет «Интер», «Ювентус», «Милан»? Куда я попал?». Это моё первое впечатление о Де Дзерби и «Сассуоло». Я увидел, что этот тренер отличается от других. Не только в Италии, а и в Европе».

«Когда у меня закончился контракт с «Кальяри», он хотел забрать меня в «Сассуоло», но тогда поступил звонок от президента «Шахтера». Так я пришел в штаб Каштру. Я рад, что сегодня нахожусь здесь. Рад, что мы пригласили такого специалиста - молодого, амбициозного и голодного тренера, который является очень умным коучем. Я уверен, что он сделал правильный шаг, перейдя в «Шахтер».

«Мы сошлись после первых переговоров. Он почувствовал команду и клуб, а мы почувствовали его. Мы сошлись через две минуты. Он сразу сказал: «Шахтер» - мой следующий клуб». Почему? Потому что система, которая построена в «Шахтере», нигде не построена в Италии. Это именно тот шаг, который ему нужен между топовым клубом», - сказал Срна.