Мирча ЛУЧЕСКУ: «Допустил ошибку и меня назвали сексистом»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в минувшем сезоне почти не обсуждал судейскую тему.
«Судейство? Мне нечего сказать. Чего от меня ждали, моих протестов? В целом, мои команды обычно играют так, что больше побеждают, а не проигрывают. И когда мы проигрывали, то иногда это было из-за судейства. Но ошибок рефери было мало».
«Один раз я допустил ошибку, когда еще в «Шахтере» работал. Меня еще сексистом назвали. Я тогда эмоционально высказался в адрес женщины-арбитра, которая не подняла флажок. Я сказал тогда, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальные и хотят помогать. И могут забыть поднять флажок».
«В следующем матче этой девушки я подошел к ней с букетом цветов, чтобы извиниться. И она (Наталья Рачинская) меня простила», - сказал Луческу.
Источник — ПроФутбол
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