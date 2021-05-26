Мирча ЛУЧЕСКУ: «Допустил ошибку и меня назвали сексистом»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в минувшем сезоне почти не обсуждал судейскую тему.

«Судейство? Мне нечего сказать. Чего от меня ждали, моих протестов? В целом, мои команды обычно играют так, что больше побеждают, а не проигрывают. И когда мы проигрывали, то иногда это было из-за судейства. Но ошибок рефери было мало».

«Один раз я допустил ошибку, когда еще в «Шахтере» работал. Меня еще сексистом назвали. Я тогда эмоционально высказался в адрес женщины-арбитра, которая не подняла флажок. Я сказал тогда, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальные и хотят помогать. И могут забыть поднять флажок».

«В следующем матче этой девушки я подошел к ней с букетом цветов, чтобы извиниться. И она (Наталья Рачинская) меня простила», - сказал Луческу.