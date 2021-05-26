Мирча ЛУЧЕСКУ: «Допустил ошибку и меня назвали сексистом»

Наставник киевлян считает, что судейских ошибок в сезоне было мало

  • 26.05.2021 17:30
  • 3099 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Допустил ошибку и меня назвали сексистом»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в минувшем сезоне почти не обсуждал судейскую тему.

«Судейство? Мне нечего сказать. Чего от меня ждали, моих протестов? В целом, мои команды обычно играют так, что больше побеждают, а не проигрывают. И когда мы проигрывали, то иногда это было из-за судейства. Но ошибок рефери было мало».

«Один раз я допустил ошибку, когда еще в «Шахтере» работал. Меня еще сексистом назвали. Я тогда эмоционально высказался в адрес женщины-арбитра, которая не подняла флажок. Я сказал тогда, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальные и хотят помогать. И могут забыть поднять флажок».

«В следующем матче этой девушки я подошел к ней с букетом цветов, чтобы извиниться. И она (Наталья Рачинская) меня простила», - сказал Луческу.

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Источник — ПроФутбол

(15 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 18:44
    0
    Ну назвали и назвали.
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    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 18:44
    0
    Ну назвали и назвали.
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