Айнтрахт из Франкфурта назначил нового главного тренера

Новым главным тренером франкфуртского «Айнтрахта» стал 46-летний австрийский специалист Оливер Глазнер.
Контракт рассчитан на три года. Глазнер сменил на посту наставника команды Ади Хюттера.
На протяжении карьеры Глазнер работал в «Зальцбурге», «Риде» и ЛАСКе. Последним клубом Оливера был «Вольфсбург», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.
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Источник — ФК Айнтрахт
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