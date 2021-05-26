Айнтрахт из Франкфурта назначил нового главного тренера

Новым главным тренером франкфуртского «Айнтрахта» стал 46-летний австрийский специалист Оливер Глазнер.

Контракт рассчитан на три года. Глазнер сменил на посту наставника команды Ади Хюттера.

На протяжении карьеры Глазнер работал в «Зальцбурге», «Риде» и ЛАСКе. Последним клубом Оливера был «Вольфсбург», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.