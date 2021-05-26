Состав Нидерландов. Соперник Украины на Евро определился с заявкой

Наставник сборной Нидерландов Фрэнк де Бур объявил состав из 26 игроков, которые поедут на Евро-2020. Команда является соперником сборной Украины в группе.
Отметим отсутствие ключевого защитника Вирджила ван Дейка, который пропустит турнир из-за травмы.
Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тим Крул (Норвич).
Защитники: Дензел Дамфрис (ПСВ), Йоэл Вельтман (Брайтон), Маттейс де Лигт (Ювентус), Юрриен Тимбер (Аякс), Стефан де Врей (Интер), Дэйли Блинд (Аякс), Натан Аке (Манчестер Сити), Патрик ван Анхольт (Кристал Пэлас), Оуэн Вейндал (АЗ).
Хавбеки: Френки де Йонг (Барселона), Мартен де Роон (Аталанта), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберх (Аякс), Дэйви Клаасен (Аякс), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль), Донни ван де Беек (МЮ), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Спартак), Коди Гакпо (ПСВ).
Форварды: Люк де Йонг (Севилья), Войт Вегхорст (Вольфсбург), Донелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс (Фейенорд).
Украина стартует на Евро матчем против Нидерландов 13 июня.
twitter.com/Squawka
Источник — Twitter
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