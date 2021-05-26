Состав Нидерландов. Соперник Украины на Евро определился с заявкой

Франк де Бур назвал состав из 26 игроков

  • 26.05.2021 17:07
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  • 1 комментарий
Состав Нидерландов. Соперник Украины на Евро определился с заявкой
© twitter.com/OnsOranje

Наставник сборной Нидерландов Фрэнк де Бур объявил состав из 26 игроков, которые поедут на Евро-2020. Команда является соперником сборной Украины в группе.

Отметим отсутствие ключевого защитника Вирджила ван Дейка, который пропустит турнир из-за травмы.

Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тим Крул (Норвич).

Защитники: Дензел Дамфрис (ПСВ), Йоэл Вельтман (Брайтон), Маттейс де Лигт (Ювентус), Юрриен Тимбер (Аякс), Стефан де Врей (Интер), Дэйли Блинд (Аякс), Натан Аке (Манчестер Сити), Патрик ван Анхольт (Кристал Пэлас), Оуэн Вейндал (АЗ).

Хавбеки: Френки де Йонг (Барселона), Мартен де Роон (Аталанта), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберх (Аякс), Дэйви Клаасен (Аякс), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль), Донни ван де Беек (МЮ), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Спартак), Коди Гакпо (ПСВ).

Форварды: Люк де Йонг (Севилья), Войт Вегхорст (Вольфсбург), Донелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс (Фейенорд).

Украина стартует на Евро матчем против Нидерландов 13 июня.

twitter.com/Squawka

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    decried
      decried, 26.05.2021 17:25
    0
    Нам пиздец 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    Ссылка
    decried
      decried, 26.05.2021 17:25
    0
    Нам пиздец 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    Ссылка
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