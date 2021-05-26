Мудрик и Супряга - в старте Украины U-21 на матч мемориала Лобановского

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань определил стартовый состав на матч против Азербайджана U-21 в рамках первой игры на мемориале Лобановского.
Игра стартует в 17:00.
Украина: Моргун, Кузык, Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев, Бражко, Очеретько, Батагов, Мудрик, Супряга, Сикан
В запасе: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Алефиренко, Литвиненко, Ярмолюк, Кравчук, Вьюнник, Ванат
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Источник — Sport.ua
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