Мудрик и Супряга - в старте Украины U-21 на матч мемориала Лобановского

Руслан Ротань определил стартовый состав

  • 26.05.2021 16:05
  • 948 просмотров
  • 2 комментария
Мудрик и Супряга - в старте Украины U-21 на матч мемориала Лобановского
© uaf.ua

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань определил стартовый состав на матч против Азербайджана U-21 в рамках первой игры на мемориале Лобановского.

Игра стартует в 17:00.

Украина: Моргун, Кузык, Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев, Бражко, Очеретько, Батагов, Мудрик, Супряга, Сикан

В запасе: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Алефиренко, Литвиненко, Ярмолюк, Кравчук, Вьюнник, Ванат
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.05.2021 16:53
    0
    Де Притула і Сич?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 26.05.2021 16:42
    +1
    Ротань, пора побеждать, внатуре базарю пора
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 26.05.2021 16:42
    +1
    Ротань, пора побеждать, внатуре базарю пора
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.05.2021 16:53
    0
    Де Притула і Сич?
    Ссылка
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