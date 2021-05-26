«Дважды был обижен на Гвардиолу». Луческу рассказал о конфликтах с Пепом

Тренер «Динамо» рассказал о неприятных ситуациях в отношениях с Гвардиолой

  • 26.05.2021 15:45
  • 5167 просмотров
  • 7 комментариев
«Дважды был обижен на Гвардиолу». Луческу рассказал о конфликтах с Пепом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как ранее дважды во время работы с «Шахтером» был оскорблен поведением Хосепа Гвардиолы и его команд.

«Я дважды обижался на Гвардиолу. В том матче, когда мы выигрывали 1:0 на 86-й или 87-й минуте (матч с «Барселоной» в 2008 году) и выбили мяч за линию. Нам должны были его вернуть по фэйр-плей. Наши игроки ждали, что мяч вернут. В итоге Пятов допустил ошибку и Месси забил».

«Меня обидело, что команда такого уровня так себя ведет. Я понимаю, что Гвардиола был молодым, хотел выиграть. После матча я не сдержался, начал кричать на «Барселону», на Гвардиолу, на всех».

«Второй раз я обиделся на него в матче с «Баварией». После 0:0 во Львове был ответный поединок в Мюнхене. На старте у нас удалили Кучера и назначили пенальти. Я увидел, как Гвардиола прыгает от радости. Мы проиграли 0:7, а Гвардиола продолжал прыгать от радости после 5 и 6 голов. Должно же быть уважение», - считает Луческу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 26.05.2021 16:53
    0
    Та ладно. В матчі з Нордшелландом Адріану як забивав і хто тренером був? Чому Луческу не приказав завести м'яч у власні ворота, якщо такий правильний?
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 26.05.2021 16:43
    -2
    Старий курдупель розмазує соплі про образи від молодика. Як це примітивно.
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 16:31
    -2
    Надеюсь Гвардиола тебя еще обыграет)))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 16:12
    -6
    Где Пеп и где ты.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 26.05.2021 16:11
    -2
    При том, что пеналь и красная с баварией ой какие надуманные..Над нашими клубами на европе издеваются, ну, не только над нашими
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 16:11
    +3
    луиску с норшел. чего не вспомнил и тот забитый заодно?
    Ссылка
    maksimisgreat
      maksimisgreat, 26.05.2021 16:06
    +3
    Всегда считал, что Гвардиола хоть и крутой спец, но подлый и гнилой тип
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 16:11
    +3
    луиску с норшел. чего не вспомнил и тот забитый заодно?
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 26.05.2021 16:06
    +3
    Всегда считал, что Гвардиола хоть и крутой спец, но подлый и гнилой тип
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 26.05.2021 16:53
    0
    Та ладно. В матчі з Нордшелландом Адріану як забивав і хто тренером був? Чому Луческу не приказав завести м'яч у власні ворота, якщо такий правильний?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности