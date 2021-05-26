Экс-защитник Динамо и Байера перешел в Црвену Звезду

Александар Драгович продолжит карьеру в сербском клубе

  • 26.05.2021 15:29
  • 583 просмотра
  • 0 комментариев
Экс-защитник Динамо и Байера перешел в Црвену Звезду
© ФК Црвена Звезда. Александар Драгович

30-летний австрийский центральный защитник Александар Драгович подписал контракт с «Црвеной Звездой» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.

На протяжении карьеры Драгович выступал за «Аустрию», «Базель», киевское «Динамо» (2013-2016) и «Лестер». Последним клубом футболиста был леверкузенский «Байер», цвета которого Александар защищал с 2016 года. В минувшем сезоне игрок провел за «Байер» 29 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Я очень рад, что подписал контракт, всегда говорил, что мечтаю сыграть в «Црвене звезде». И вот это свершилось! Я нервничал и волновался, потому что «Звезда» — мой любимый клуб», — отметил Драгович.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.

В активе Драговича 89 матчей за сборную Австрии, где он забил 2 мяча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Црвена Звезда

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности