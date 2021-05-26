Экс-защитник Динамо и Байера перешел в Црвену Звезду

30-летний австрийский центральный защитник Александар Драгович подписал контракт с «Црвеной Звездой» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.

На протяжении карьеры Драгович выступал за «Аустрию», «Базель», киевское «Динамо» (2013-2016) и «Лестер». Последним клубом футболиста был леверкузенский «Байер», цвета которого Александар защищал с 2016 года. В минувшем сезоне игрок провел за «Байер» 29 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Я очень рад, что подписал контракт, всегда говорил, что мечтаю сыграть в «Црвене звезде». И вот это свершилось! Я нервничал и волновался, потому что «Звезда» — мой любимый клуб», — отметил Драгович.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.

В активе Драговича 89 матчей за сборную Австрии, где он забил 2 мяча.