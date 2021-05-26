Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это Динамо выиграло чемпионат, а не Шахтер его проиграл»

Наставник киевлян уверен, что его команда была лучшей в сезоне

  • 26.05.2021 15:27
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это Динамо выиграло чемпионат, а не Шахтер его проиграл»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Мирча Луческу уверен, что его команда была лучше остальных и справедливо стала чемпионом УПЛ.

«Мы начинали постепенно, было довольно тяжело. Игрокам говорил, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. А в первой части сезона мі не обыграли ни одну из команд из топ-4. Ни «Десну», ни «Зарю», ни «Шахтер». Потом еще «Колос» не обыграли».

«Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. А во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме «Десны». Это не «Шахтер» проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных».

«Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. И «Заря», и «Десна». Будет 16 команд, больше матчей», - сказал Луческу.

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Источник — ПроФутбол

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