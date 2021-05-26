Стало известно, когда форвард Динамо восстановится после тяжелой травмы

Ибрагим Каргбо приступит к тренировкам уже в июле

  • 26.05.2021 15:12
  • 1774 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, когда форвард Динамо восстановится после тяжелой травмы
© ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо

21-летний бельгийский нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, выступавший в прошлом сезоне за донецкий «Олимпик» на правах аренды, восстанавливается после сложного перелома ноги.

Агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление футболиста.

«Он — сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращения на поле стоит ожидать в августе», — отметил Селюк.

Каргбо получил перелом в апреле в матче против луганской «Зари».

В минувшем сезоне Каргбо провел за «Олимпик» 21 матч во всех турнирах, где забил три гола.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 26.05.2021 15:45
    +1
    И тут Заря сломала игрока Динамо. Буяльский, Миколенко, Каргбо, кого ещё сломали за сезон? Костоломы.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.05.2021 15:45
    +1
    И тут Заря сломала игрока Динамо. Буяльский, Миколенко, Каргбо, кого ещё сломали за сезон? Костоломы.
    Ссылка
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