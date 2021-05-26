Стало известно, когда форвард Динамо восстановится после тяжелой травмы

21-летний бельгийский нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, выступавший в прошлом сезоне за донецкий «Олимпик» на правах аренды, восстанавливается после сложного перелома ноги.
Агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление футболиста.
«Он — сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращения на поле стоит ожидать в августе», — отметил Селюк.
Каргбо получил перелом в апреле в матче против луганской «Зари».
В минувшем сезоне Каргбо провел за «Олимпик» 21 матч во всех турнирах, где забил три гола.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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