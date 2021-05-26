Андрей Шевченко - самый молодой тренер на EURO-2020

Средний возраст тренеров команд-участниц EURO-2020 составляет 54,0 года, что на 2,7 года меньше, чем на предыдущем финальном турнире. Среди трех тренеров, перешагнувших 60-летний рубеж, самый старший - наставник сборной Турции 69-летний Шенол Гюнеш. А среди шести «коучей», которым еще не стукнул «полтинник», самый молодой - 44-летний Андрей Шевченко.
Самые молодые тренеры на всех EURO
|
ЧЕ
|
Тренер
|
Сборная
|
Возраст*
|
1960
|
Альбер БАТТЕ
|
Франция
|
41 год 4 дня
|
1964
|
Поуль ПЕТЕРСЕН
|
Дания
|
43 года 67 дней
|
1968
|
Райко МИТИЧ
|
Югославия
|
45 лет 273 дня
|
1972
|
Рудольф ИЛЛОВСКИ
|
Венгрия
|
50 лет 114 дней
|
1976
|
Анте МЛАДИНИЧ
|
Югославия
|
46 лет 260 дня
|
1980
|
Йозеф ВЕНГЛОШ
|
Чехословакия
|
44 года 114 дней
|
1984
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
38 лет 329 дней
|
1988
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
ФРГ
|
42 года 273 дня
|
1992
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
36 лет 355 дней
|
1996
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Россия
|
42 года 159 дней
|
2000
|
Сречко КАТАНЕЦ
|
Словения
|
36 лет 332 дня
|
2004
|
Руди ФЕЛЛЕР
|
Германия
|
44 года 63 дня
|
2008
|
Славен БИЛИЧ
|
Хорватия
|
39 лет 271 день
|
2012
|
ПАУЛУ БЕНТУ
|
Португалия
|
42 года 355 дней
|
2016
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Россия
|
45 лет 38 дней
|
2020
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
44 года 227 дней
* на день первого матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.