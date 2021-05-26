Андрей Шевченко - самый молодой тренер на EURO-2020

По сравнению с предыдущим EURO тренерский корпус команд-участниц помолодел почти на три года

  • 26.05.2021 14:53
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Андрей Шевченко - самый молодой тренер на EURO-2020
© УАФ. Андрей Шевченко

Средний возраст тренеров команд-участниц EURO-2020 составляет 54,0 года, что на 2,7 года меньше, чем на предыдущем финальном турнире. Среди трех тренеров, перешагнувших 60-летний рубеж, самый старший - наставник сборной Турции 69-летний Шенол Гюнеш. А среди шести «коучей», которым еще не стукнул «полтинник», самый молодой - 44-летний Андрей Шевченко.

Самые молодые тренеры на всех EURO

ЧЕ

Тренер

Сборная

Возраст*

1960

Альбер БАТТЕ

Франция

41 год 4 дня

1964

Поуль ПЕТЕРСЕН

Дания

43 года 67 дней

1968

Райко МИТИЧ

Югославия

45 лет 273 дня

1972

Рудольф ИЛЛОВСКИ

Венгрия

50 лет 114 дней

1976

Анте МЛАДИНИЧ

Югославия

46 лет 260 дня

1980

Йозеф ВЕНГЛОШ

Чехословакия

44 года 114 дней

1984

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

38 лет 329 дней

1988

Франц БЕККЕНБАУЭР

ФРГ

42 года 273 дня

1992

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

36 лет 355 дней

1996

Олег РОМАНЦЕВ

Россия

42 года 159 дней

2000

Сречко КАТАНЕЦ

Словения

36 лет 332 дня

2004

Руди ФЕЛЛЕР

Германия

44 года 63 дня

2008

Славен БИЛИЧ

Хорватия

39 лет 271 день

2012

ПАУЛУ БЕНТУ

Португалия

42 года 355 дней

2016

Леонид СЛУЦКИЙ

Россия

45 лет 38 дней

2020

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

44 года 227 дней

* на день первого матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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