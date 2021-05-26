Андрей Шевченко - самый молодой тренер на EURO-2020

Средний возраст тренеров команд-участниц EURO-2020 составляет 54,0 года, что на 2,7 года меньше, чем на предыдущем финальном турнире. Среди трех тренеров, перешагнувших 60-летний рубеж, самый старший - наставник сборной Турции 69-летний Шенол Гюнеш. А среди шести «коучей», которым еще не стукнул «полтинник», самый молодой - 44-летний Андрей Шевченко.

Самые молодые тренеры на всех EURO

ЧЕ Тренер Сборная Возраст* 1960 Альбер БАТТЕ Франция 41 год 4 дня 1964 Поуль ПЕТЕРСЕН Дания 43 года 67 дней 1968 Райко МИТИЧ Югославия 45 лет 273 дня 1972 Рудольф ИЛЛОВСКИ Венгрия 50 лет 114 дней 1976 Анте МЛАДИНИЧ Югославия 46 лет 260 дня 1980 Йозеф ВЕНГЛОШ Чехословакия 44 года 114 дней 1984 Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния 38 лет 329 дней 1988 Франц БЕККЕНБАУЭР ФРГ 42 года 273 дня 1992 Мишель ПЛАТИНИ Франция 36 лет 355 дней 1996 Олег РОМАНЦЕВ Россия 42 года 159 дней 2000 Сречко КАТАНЕЦ Словения 36 лет 332 дня 2004 Руди ФЕЛЛЕР Германия 44 года 63 дня 2008 Славен БИЛИЧ Хорватия 39 лет 271 день 2012 ПАУЛУ БЕНТУ Португалия 42 года 355 дней 2016 Леонид СЛУЦКИЙ Россия 45 лет 38 дней 2020 Андрей ШЕВЧЕНКО Украина 44 года 227 дней

* на день первого матча.