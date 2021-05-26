Экс-хавбек Динамо перешел в клуб из Бразилии, созданный в 2019 году

Жерсон Маграо в 35 лет, очевидно, ищет место для спокойного завершения карьеры

  • 26.05.2021 14:53
  • 1226 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-хавбек Динамо перешел в клуб из Бразилии, созданный в 2019 году
© ФК Бетим Футбол. Жерсон Маграо

Бывший полузащитник «Динамо» Жерсон Маграо накануне перешел в бразильский клуб «Бетим Футбол», который был основан лишь два года назад – в 2019-м.

Опытный полузащитник попытается помочь своему новому коллективу решить задачу по выходу в элитный дивизион чемпионата штата Минас-Жерайс – Лигу Минейро.

С декабря 2019 года Маграо выступал за «Виторию», за которую сыграл 16 поединков в минувшем розыгрыше бразильской Серии В.

Напомним, на контракте в «Динамо» Жерсон Маграо пребывал с 2009 по 2012 год. Провел за киевскую команду 37 матчей, записав на свой счет 5 голов и 6 ассистов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — O TEMPO

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности