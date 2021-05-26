Экс-хавбек Динамо перешел в клуб из Бразилии, созданный в 2019 году

Бывший полузащитник «Динамо» Жерсон Маграо накануне перешел в бразильский клуб «Бетим Футбол», который был основан лишь два года назад – в 2019-м.
Опытный полузащитник попытается помочь своему новому коллективу решить задачу по выходу в элитный дивизион чемпионата штата Минас-Жерайс – Лигу Минейро.
С декабря 2019 года Маграо выступал за «Виторию», за которую сыграл 16 поединков в минувшем розыгрыше бразильской Серии В.
Напомним, на контракте в «Динамо» Жерсон Маграо пребывал с 2009 по 2012 год. Провел за киевскую команду 37 матчей, записав на свой счет 5 голов и 6 ассистов.
Источник — O TEMPO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.