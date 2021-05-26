ФОТО. Как сборная Англии может выглядеть на Евро-2020

Линия атаки англичан стоит дороже €300 миллионов

  • 26.05.2021 14:37
  • 711 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как сборная Англии может выглядеть на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Авторитетный портал Transfermarkt представил свою версию оптимального стартового состава сборной Англии на грядущем Евро-2020.

Самым дорогим игроком команды является 27-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который оценивается в €120 миллионов. Ненамного от него отстали Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), каждый из которых оценивается в €100 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 26.05.2021 14:46
    +1
    Враховуючи, що Стерлінг зараз не основний у Сіті, то напрошується Фоден, тим більше що він його і вибив із основи
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 26.05.2021 14:46
    +1
    Враховуючи, що Стерлінг зараз не основний у Сіті, то напрошується Фоден, тим більше що він його і вибив із основи
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности