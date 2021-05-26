ФОТО. Как сборная Англии может выглядеть на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt представил свою версию оптимального стартового состава сборной Англии на грядущем Евро-2020.

Самым дорогим игроком команды является 27-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который оценивается в €120 миллионов. Ненамного от него отстали Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), каждый из которых оценивается в €100 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.