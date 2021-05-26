Барселона договорилась с полузащитником Ливерпуля

Каталонская «Барселона» достигла устной договоренности с 30-летним нидерландским центральным полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом.
Контракт Вейналдума с «красными» рассчитан до 30 июня текущего года, после чего он присоединится к «блаугранас» в качестве свободного агента. Соглашение Джорджиньо с «Барселоной» будет рассчитано до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Вейналдум провел за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
Источник — Twitter
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