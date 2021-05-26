ВИДЕО. Вот это мощь! Селезнев похвастался боксерскими навыками

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает форму в зале бокса.
«Готовимся к бою с Энтони Джошуа», — прокомментировал Евгений видео своей активной тренировки.
Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.
В минувшем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт Селезнева с «Колосом» рассчитан до 30 июня текущего года.
Источник — Instagram
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