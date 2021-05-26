ВИДЕО. Вот это мощь! Селезнев похвастался боксерскими навыками

Украинский футболист продолжает совершенствоваться в боевом искусстве

  • 26.05.2021 14:11
  • 1472 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Вот это мощь! Селезнев похвастался боксерскими навыками
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает форму в зале бокса.

«Готовимся к бою с Энтони Джошуа», — прокомментировал Евгений видео своей активной тренировки.

Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В минувшем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Селезнева с «Колосом» рассчитан до 30 июня текущего года.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    gvs58
      gvs58, 26.05.2021 15:54
    0
    Хана Усику!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.05.2021 14:44
    +1
    Джошуа в ужасе
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 14:26
    +3
    Ага иди спарринг партнером к Усику!) Может вправите друг другу мозги...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 14:26
    +3
    Ага иди спарринг партнером к Усику!) Может вправите друг другу мозги...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.05.2021 14:44
    +1
    Джошуа в ужасе
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 26.05.2021 15:54
    0
    Хана Усику!
    Ссылка
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