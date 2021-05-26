Томас ТУХЕЛЬ: «Гвардиола создал машину для побед»

Наставник «Челси» - о финале Лиги чемпионов

  • 26.05.2021 13:25
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Томас ТУХЕЛЬ: «Гвардиола создал машину для побед»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (29 мая):

«Мы дважды их обыграли с тех пор, как я в «Челси», хотя в финале «Сити» будет уже не совсем той командой. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – команде, которая будет играть в финале.

То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал в Англии.

Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале».

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Источник — УЕФА

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