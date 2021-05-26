FAVBET: в финале ЛЕ будут послематчевые пенальти и выбежит болельщик

Эксперты компании оценивают возможность необычных событий в нынешнем финале Лиги Европы

  • 26.05.2021 12:14
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FAVBET: в финале ЛЕ будут послематчевые пенальти и выбежит болельщик
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 мая, в среду, состоится финал Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед. Фаворит встречи - английский клуб. FAVBET предпочитает "дьяволам" и не верят, что Вильярреал то предложит сопернику. Но финал - особый матч с особой атмосферой и настройкой на игру. Для испанского коллектива он еще и первый в истории, поэтому однозначно они отдадут все силы на поле ради победы.

Кроме самой борьбы за титул, финал крупных футбольных турниров сопровождается интересными событиями. Например, эксперты FAVBET не сомневаются, что рефери хотя бы раз воспользуется помощью VAR. Неплохие шансы дают на то, что игра завершится послематчевых пенальти, а также считают возможным, что на поле выбежит болельщик, по примеру, матча Гранада - Манчестер Юнайтед.

Посмотрим, что из этого осуществится уже в среду. Следи за финалом Лиги Европы и будь в середине игры.

Арбитр воспользуется VAR - 1.45

Будут послематчевые пенальти - 7

Во время матча на поле выбежит болельщик - 10

 

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Источник — Sport.ua

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