Стало известно, где «Львов» будет готовиться к новому сезону. Два первых этапа подготовки подопечные Анатолия Бессмертного проведут на своей клубной загородной базе в Брюховичах, а заключительный сбор - в Мукачево, где основное внимание будет сосредоточено на игровой практике.

Поскольку чемпионат среди молодежных команд упразднен, то чтобы сохранить у себя перспективную смену, «Львов» собирается выступать резервным составом во Второй лиге.

Также футболисты «Львова» ушли в отпуск и подготовку к новому чемпионату УПЛ начнут 8 июня.

Тем временем новым генеральным директором «Львова» стал Вадим Левчук, а занимавший ранее эту должность Андрей Панькив избран вице-президентом ФК.

«Горожане» в завершившемся сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.