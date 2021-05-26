Украина (U-21) – Азербайджан (U-21). Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз эксперта на матч молодежной сборной Украины

  • 26.05.2021 11:38
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Украина (U-21) – Азербайджан (U-21). Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© УАФ. Сергей Нагорняк

Тренер молодежной сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк дал прогноз на матч турнира Валерия Лобановского-2021 Украина (U-21) – Азербайджан (U-21).

«Сборная Украины – фаворит этого матча и в целом турнира Лобановского. Но фаворит Украина только на бумаге. Насколько я знаю, для тренерского штаба в этом матче, главное, посмотреть игру ребят. Времени уже не так много. Осенью уже начнется старт отбора и это будет такой непростой старт.

Победить Украина может. Конечно, уровень украинских футболистов выше. Единственная проблема заключается в том, что ребята собрались только 24-го мая вечером. 25-го мая они раз потренировались, а 26-го мая у них уже игра с Азербайджаном. Проблема только в том, что футболисты нашей сборной две недели самостоятельно поддерживали форму, а не в команде. То есть после того как завершился сезон в УПЛ 9-го мая они форму поддерживали самостоятельно. Кто-то еще принял участие в финале Кубка Украины 13-го мая. Ну вот и получается примерно две недели. После матча с Азербайджаном наши футболисты день отдохнут и сыграют с Узбекистаном.

Хочется, чтобы наши выиграли у Азербайджана и Узбекистана, а также победили на турнире. Мне самому интересно посмотреть, как наша сборная сыграет», - сказал Нагорняк.

Матч Украина (U-21) – Азербайджан (U-21) состоится 26-го мая в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало встречи в 17:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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