Александр КАРАВАЕВ: «Три трофея в первой год работы Луческу – это мощно»

Полузащитник «Динамо» – о работе главного тренера

  • 26.05.2021 10:49
  • 207 просмотров
  • 0 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «Три трофея в первой год работы Луческу – это мощно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев вспомнил минувший клубный сезон, который наверняка останется в памяти универсала надолго.

«Достичь максимального результата в сезоне нам удалось за счет запредельной мотивации и веры в свои силы, которые дал нам главный тренер. Мирча Луческу может найти подход к каждому футболисту, кому-то напихать, кого-то похвалить. В итоге на игры команда выходила на одной волне.

Завоевать три трофея в первый год своей работы в «Динамо» выглядит очень мощно для наставника. После последнего поединка Мистер сказал коллективу, что рад за нас, рад за то, что мы поверили ему, а он поверил в нас. Это был главный залог нашего успеха.

Впереди у нас не меньше работы, ведь одно дело завоевать трофей, а другое — его защитить. Следующий сезон будет намного сложнее. Но сейчас на первом плане работа в сборной. Хотелось бы попасть в окончательную заявку команды на Евро, и добиться на чемпионате Европы хорошего результата, чтобы принести как можно больше радости украинским болельщикам», - сказал Караваев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности