Врачи Реала разрешали Рамосу сыграть на Евро-2020

Защитник не попал в финальную заявку

  • 26.05.2021 09:41
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Врачи Реала разрешали Рамосу сыграть на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая была объявлена финальная заявка сборной Испании на Евро-2020.

В финальный список не попал многолетний лидер национальной команды Серхио Рамос. Причина - травма футболиста. 

Как сообщает испанская пресса, врачи национальной команды связались с коллегами из «Королевского клуба», чтобы узнать о состоянии игрока. Представители «Реала» одобрили потенциальный вызов Рамоса.

До консультаций тренер сборной Испании Луис Энрике включил 35-летнего защитника мадридского клуба в предварительную заявку на чемпионат Европы. Но в финальный список Рамос не вошел. Сам Энрике позже сообщил, что Рамос так и не залечил травму.

На Евро-2020 Испания сыграет в группе E, где ее соперниками будут команды Словакии, Швеции и Польши.

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Источник — Cadena Cope

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