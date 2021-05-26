Врачи Реала разрешали Рамосу сыграть на Евро-2020

24 мая была объявлена финальная заявка сборной Испании на Евро-2020.

В финальный список не попал многолетний лидер национальной команды Серхио Рамос. Причина - травма футболиста.

Как сообщает испанская пресса, врачи национальной команды связались с коллегами из «Королевского клуба», чтобы узнать о состоянии игрока. Представители «Реала» одобрили потенциальный вызов Рамоса.

До консультаций тренер сборной Испании Луис Энрике включил 35-летнего защитника мадридского клуба в предварительную заявку на чемпионат Европы. Но в финальный список Рамос не вошел. Сам Энрике позже сообщил, что Рамос так и не залечил травму.

На Евро-2020 Испания сыграет в группе E, где ее соперниками будут команды Словакии, Швеции и Польши.