Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в сезоне 2020/21

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам сезона 2020/21.
28-летний футболист забил 31 мяч и сделал 6 голевых передач в 51 матче во всех турнирах. Форвард стал вторым в бомбардирской гонке АПЛ с 22 мячами в активе.
Напомним, «Ливерпуль» по итогам сезона АПЛ занял третье место.
Ранее сообщалось, что Салах может перейти в ПСЖ.
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Источник — ФК Ливерпуль
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