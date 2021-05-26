Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в сезоне 2020/21

Египтянин отыграл на уровне

  • 26.05.2021 07:47
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Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в сезоне 2020/21
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам сезона 2020/21.

28-летний футболист забил 31 мяч и сделал 6 голевых передач в 51 матче во всех турнирах. Форвард стал вторым в бомбардирской гонке АПЛ с 22 мячами в активе.

Напомним, «Ливерпуль» по итогам сезона АПЛ занял третье место. 

Ранее сообщалось, что Салах может перейти в ПСЖ.

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Источник — ФК Ливерпуль

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