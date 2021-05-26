Призовой фонд вырастет. Распределение призовых денег в еврокубках 2021/22

Обнародованы суммы призовых за участие в еврокубках УЕФА в сезоне 2021/22. Цифры опубликованы во французском журнале L'Equipe.
Впервые за много лет будет три еврокубковых турнира – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.
Общий призовой фонд еврокубков
- Лига чемпионов – €2,032 млрд
- Лига Европы – €465 млн
- Лига конференций – €235 млн
Призовые за выход команд в групповой этап
- Лига чемпионов – €15,64 млн
- Лига Европы – €3,63 млн
- Лига конференций – €2,94 млн
Призовые за результаты на групповом этапе
- Лига чемпионов: победа – €2,8 млн, ничья – €0,93 млн
- Лига Европы: победа – €0,63 млн, ничья – €0,21 млн
- Лига конференций: победа – €0,5 млн, ничья – €0,166 млн
Призовые за выход в плей-офф
- Лига чемпионов: 1/8 ф – €9,6 млн, 1/4 ф – €10,6 млн, 1/2 ф – €12,5 млн, финал – €15,5 млн, трофей – €20 млн.
- Лиги Европы: победитель группы – €1,1 млн, второе место в группе – €0,55, трофей – около €8,5 млн.
- Лига конференций: победитель группы – €0,65 млн, второе место в группе – €0,325 млн, трофей – уточняется.
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Источник — AS
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