Призовой фонд вырастет. Распределение призовых денег в еврокубках 2021/22

Впервые за много лет будет проводиться три еврокубковых турнира

  • 26.05.2021 07:05
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Призовой фонд вырастет. Распределение призовых денег в еврокубках 2021/22
© УЕФА

Обнародованы суммы призовых за участие в еврокубках УЕФА в сезоне 2021/22. Цифры опубликованы во французском журнале L'Equipe.

Впервые за много лет будет три еврокубковых турнира – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Общий призовой фонд еврокубков

  • Лига чемпионов – €2,032 млрд
  • Лига Европы – €465 млн
  • Лига конференций – €235 млн

Призовые за выход команд в групповой этап

  • Лига чемпионов – €15,64 млн
  • Лига Европы – €3,63 млн
  • Лига конференций – €2,94 млн

Призовые за результаты на групповом этапе

  • Лига чемпионов: победа – €2,8 млн, ничья – €0,93 млн
  • Лига Европы: победа – €0,63 млн, ничья – €0,21 млн
  • Лига конференций: победа – €0,5 млн, ничья – €0,166 млн

Призовые за выход в плей-офф

  • Лига чемпионов: 1/8 ф – €9,6 млн, 1/4 ф – €10,6 млн, 1/2 ф – €12,5 млн, финал – €15,5 млн, трофей – €20 млн.
  • Лиги Европы: победитель группы – €1,1 млн, второе место в группе – €0,55, трофей – около €8,5 млн.
  • Лига конференций: победитель группы – €0,65 млн, второе место в группе – €0,325 млн, трофей – уточняется.
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Источник — AS

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