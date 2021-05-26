Призовой фонд вырастет. Распределение призовых денег в еврокубках 2021/22

Обнародованы суммы призовых за участие в еврокубках УЕФА в сезоне 2021/22. Цифры опубликованы во французском журнале L'Equipe.

Впервые за много лет будет три еврокубковых турнира – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Общий призовой фонд еврокубков

Лига чемпионов – €2,032 млрд

Лига Европы – €465 млн

Лига конференций – €235 млн

Призовые за выход команд в групповой этап

Лига чемпионов – €15,64 млн

Лига Европы – €3,63 млн

Лига конференций – €2,94 млн

Призовые за результаты на групповом этапе

Лига чемпионов: победа – €2,8 млн, ничья – €0,93 млн

Лига Европы: победа – €0,63 млн, ничья – €0,21 млн

Лига конференций: победа – €0,5 млн, ничья – €0,166 млн

Призовые за выход в плей-офф