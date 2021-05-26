Лука МОДРИЧ: «Не ожидал, что проведу в Реале 10 лет»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич 25 мая подписал новый однолетний контракт с «Реалом». Футболист доволен своим решением.

«Это много для меня значит. Очень горд, ведь новый контракт означает, что я проведу в Мадриде десять лет. Не ожидал этого, ведь я переехал в Мадрид в 27 лет. Здесь очень высокие требования, нужно заслужить право продолжать выступать за «Реал».

Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала», выступать на «Сантьяго Бернабеу». Нет более восхитительного чувства. Все хотят оказаться тут, а я проведу в «Реале» десять лет», — сказал Модрич.

В сезоне 2020/21 Модрич провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 6 мячей.