ФОТО. Третий еврокубок. УЕФА представил трофей Лиги конференций

Кубок имеет 32 шестиугольные пластины, по числу участников группового этапа

  • 26.05.2021 05:23
  • 857 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Третий еврокубок. УЕФА представил трофей Лиги конференций
© УЕФА

В сезоне 2020/21 начнется новый еврокубковый турнир УЕФА под названием Лига конференций.

В УЕФА состоялась презентация трофея. Кубок имеет высоту 57,5 см и весит 11 кг. Он состоит из 32 шестиугольных пластин, по количеству участников группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

Изгиб пластин навеян полетом футбольного мяча к воротам – момент наибольшего оптимизма для болельщиков. Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку.

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет 8 групп по 4 клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 года в Тиране (Албания). Матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, как и поединки Лиги Европы. 

В следующем евросезоне от Украины за трофей будут бороться «Ворскла» (начнет с квалификации Q2) и «Колос» (Q3).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.05.2021 05:58
    0
    Что типа кубка интертото
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.05.2021 05:58
    0
    Что типа кубка интертото
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности