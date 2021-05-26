ФОТО. Третий еврокубок. УЕФА представил трофей Лиги конференций

В сезоне 2020/21 начнется новый еврокубковый турнир УЕФА под названием Лига конференций.

В УЕФА состоялась презентация трофея. Кубок имеет высоту 57,5 см и весит 11 кг. Он состоит из 32 шестиугольных пластин, по количеству участников группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

Изгиб пластин навеян полетом футбольного мяча к воротам – момент наибольшего оптимизма для болельщиков. Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку.

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет 8 групп по 4 клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 года в Тиране (Албания). Матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, как и поединки Лиги Европы.

В следующем евросезоне от Украины за трофей будут бороться «Ворскла» (начнет с квалификации Q2) и «Колос» (Q3).