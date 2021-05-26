Новый контракт не предложат. 25-летний полузащитник покидает Зарю

Луганская «Заря» не будет подписывать новый контракт с полузащитником Максимом Казаковым.



Хавбеку придется покинуть команду, так как луганчане приняли решение не предлагать игроку новый контракт.

Казаков пришел в «Зарю» летом 2018 года, и его договор истекает в нынешнее межсезонье. За три сезона 25-летний футболист сыграл за команду 7 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка Украины, без забитых голов.