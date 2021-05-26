Без Дуэлунда. Сборная Дании объявила заявку на Евро-2020

Стал известен состав сборной Дании на Евро-2020. В него не попал хавбек «Динамо» Миккель Дуэлунд.
Главный тренер Каспер Хьюлманд определил заявку сборной Дании на континентальный форум.
В групповом раунде Дания будет играть против Бельгии, Финляндии и России.
Сборной Дании на Евро-2020
Вратари: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Эвертон), Фредерик Реннов (Шальке).
Защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба – Копенгаген), Симон Кьер (Милан), Андреас Кристенсен (Челси), Янник Вестергор (Саутгемптон), Йоахим Андерсен (Фулхэм), Даниэль Васс (Валенсия), Йенс Стрюгер Ларсен (Удинезе), Йоаким Мехле (Аталанта).
Полузащитники: Кристиан Эриксен (Интер), Томас Дилэйни (Боруссия Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – Бредфорд), Андерс Кристиансен (Мальме).
Нападающие: Каспер Дольберг (Ницца), Йонас Винн (Копенгаген), Андреас Корнелиус (Парма), Мартин Брэйтуэйт (Барселона), Роберт Сков (Хоффенхайм), Миккель Дамсгор (Сампдория), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).
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