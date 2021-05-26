Без Дуэлунда. Сборная Дании объявила заявку на Евро-2020

Каспер Хьюлманд определил заявку сборной Дании на континентальный форум

  • 26.05.2021 03:41
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Без Дуэлунда. Сборная Дании объявила заявку на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен состав сборной Дании на Евро-2020. В него не попал хавбек «Динамо» Миккель Дуэлунд.

Главный тренер Каспер Хьюлманд определил заявку сборной Дании на континентальный форум.

В групповом раунде Дания будет играть против Бельгии, Финляндии и России.

Сборной Дании на Евро-2020

Вратари: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Эвертон), Фредерик Реннов (Шальке).

Защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба – Копенгаген), Симон Кьер (Милан), Андреас Кристенсен (Челси), Янник Вестергор (Саутгемптон), Йоахим Андерсен (Фулхэм), Даниэль Васс (Валенсия), Йенс Стрюгер Ларсен (Удинезе), Йоаким Мехле (Аталанта).

Полузащитники: Кристиан Эриксен (Интер), Томас Дилэйни (Боруссия Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – Бредфорд), Андерс Кристиансен (Мальме).

Нападающие: Каспер Дольберг (Ницца), Йонас Винн (Копенгаген), Андреас Корнелиус (Парма), Мартин Брэйтуэйт (Барселона), Роберт Сков (Хоффенхайм), Миккель Дамсгор (Сампдория), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья). 

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