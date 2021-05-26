Манчестер Сити – Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов

  • 26.05.2021 03:16
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Манчестер Сити – Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси».

«Соперники встречались между собой 166 раз (68 побед «Челси», 58 викторий «Ман Сити» и 40 ничьих). В этом сезоне команды играли трижды. Раз победил «Ман Сити» (3:1) и дважды праздновал победу «Челси» (1:0 и 2:1). «Ман Сити» выиграл АПЛ, а «Челси» стал четвертым, чем уже гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Челси» – более титулованный клуб в еврокубках. Лондонцы в 2012 году уже выигрывали Лигу чемпионов, а также в 2008 году играли в финале, когда уступили в знаменитой серии пенальти «МЮ». Также они дважды завоевывали трофей Лиги Европы (2013 и 2019) и дважды побеждали в Кубке обладателей кубков (1971, 1988). Также в копилке «аристократов» есть трофей Суперкубка УЕФА (1998). «Ман Сити» в своем послужном списке имеет один евротрофей – это титул Кубка обладателей кубков 1970. И, кстати, с тех пор «горожане» впервые сыграют в финале еврокубков.

Наконец-то, «Манчестер Сити» добрался до этого долгожданного финала Лиги чемпионов. Я думаю, что для «горожан» – это самая важная игра, которая может быть. Это самая важная игра и для президента «Ман Сити», и для всего клуба. Да, предыдущую игру с «Челси» в рамках АПЛ «Ман Сити» проиграл, но, я думаю, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграет «Челси». Надеюсь, что в этом финале будет много голов! Надеюсь, что обе команды покажут интересный и открытый футбол. Но поставлю на победу «Манчестер Сити», – сказал Бартулович.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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