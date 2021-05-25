Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».

«В финале Лиги Европы сойдутся именитый «МЮ» и «Вильярреал» Унаи Эмери, именем которого мы, футбольные люди, и называем этот турнир. Гостеприимный польский Гданьск находится в предвкушении интереснейшего финала. Думаю, он таким и будет.

Команды к финалу шли по-разному. МЮ в Лиге чемпионов играл в шикарной группе с ПСЖ, «Лейпцигом» и «Истанбулом». Мало, кто думал, что после двух стартовых побед манкунианцев над ПСЖ (2:1) и «Лейпцигом» (5:0), МЮ не выйдет из этого квартета. Но МЮ расслабился и проиграл в Турции «Истанбулу» (1:2), но затем дома взяли достойный реванш, победив 4:1. У команды Сульшера было 9 очков после четырех туров. Но потом вдруг неожиданно манкунианцы проиграли дома парижанам 1:3. Матч в Лейпциге был решающим для МЮ, который в Германии уступил 2:3 и продолжил играть в Лиге Европы, заняв третье место в группе. Это какая-то фантастика! Сложно было такое спрогнозировать.

Но вылетев из Лиги чемпионов, МЮ так разозлился, что сразу поставил себе цель выиграть Лигу Европы, будучи великим клубом. Они уже на расстоянии вытянутой руки от заветного трофея. Манкунианцы прошлись катком по итальянским и испанским клубам. МЮ победил «Реал Сосьедад» (4:0, 0:0), «Гранаду» (2:0, 2:0), «Милан» (1:1, 1:0) и «Рому» (6:2, 2:3). Выделю победы манкунианцев над «Сосьедадом» со счетом 4:0 и над «Ромой» со счетом 6:2, после чего английская команда полетела на ответный поединок больше любоваться видами Рима! С «Миланом» у МЮ получилось сложнее всего, так как «россонери» были тогда в порядке. МЮ и в АПл хорошо выступил, став вторым вслед за земляками «Ман Сити». Кстати обе команды могут привезти два евротрофея в Манчестер.

Соперник у МЮ не такой именитый. В Ла Лиге он финишировал седьмым. Но это команда с характером и своим игровым стилем, а также хорошими исполнителями и квалифицированным тренером. Они успешно играют в этой Лиге Европы. «Желтая субмарина» уверенно выиграла группу. А в плей-офф они прошли «Зальцбург» (2:0, 2:1), киевское «Динамо» (2:0, 2:0), загребское «Динамо» (1:0, 2:1) и лондонский «Арсенал» (2:1, 0:0). И хоть тогда многие отдавали предпочтение «Арсеналу», забыв, что Эмери там работал, а он обычно обиды не прощает. В плей-офф «Вильярреал» в восьми матчах семь раз победил и лишь раз сыграл вничью. Они 12 забили 3 пропустили. Считаю, это команда заслуживает на большое уважение! У них в составе много опытных игроков. Это опытный Рауль Альбиоль! В паре с ним играет Пау Торрес, за которым гоняются топ-клубы! Выделю еще опытного Дани Парехо и хорошего опорника Этьена Капу. Хорошие у них реактивные футболисты Чуквуезе и Фойт. А в атаке играет Жерар Морено, который вместе с Каримом Бензема наколотил в этом сезоне Ла Лиги 23 мяча! Больше них забил только Месси – 30 голов. Молодец Морено! За «Вильярреал» сложнее играть, чем за «Реал». Также у испанцев есть приличные игроки колумбиец Карлос Бакка и Пако Алькасер! У «Вильярреала» прекрасная группа атаки.

МЮ в заключительной части сезона играл смешанно-эспериментальным составом, потому они и уступили «Лестеру» и «Ливерпулю», а также сыграли вничью с «Фулхэмом». Но, правда, забивают они почти в каждом матче. В АПЛ они забили 73 мяча! А «Вильярреал» в Ла Лиге забил 60 мячей!

Вне всякого сомнения, МЮ - фаворит финала почти по всем показателям. Но это футбол и для «Вильярреала» это хороший шанс завоевать евротрофей, который позволит им играть в Лиге чемпионов. Добавлю, что «желтая субмарина» впервые играет в финале этого турнира. В 2017 году МЮ с главным тренером Жозе Моуринью обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы со счетом 2:0.

Эмери только в том году возглавил «Вильярреал» и вот он опять играет в финале Лиги Европы. Мне кажется, он об этом турнире знает больше всех. «Севилья» под руководством Эмери в 2014, 2015 и 2016 годах завоевывала титул Лиги Европы!

Кстати отмечу, что соперники четыре раза между собой встречались. Это было в рамках Лиги чемпионов и все встречи завершились вничью 0:0.

Не буду вдаваться в тактические нюансы, так как соперники хорошо знают друг друга и каких-то кардинальных изменений не должно быть. МЮ, конечно, мощнее, динамичнее, агрессивнее. Но это требования АПЛ, там все так играют. Манкунианцы активно используют прессинг и оба фланга. В центре поля у МЮ есть светлая голова португалец Бруну Фернандеш и универсал Поль Погба! А Кавани, Рэшфорд, Гринвуд и компания в состоянии реализовывать шансы для взятия ворот. Стандарты Фернандеша очень опасны. Результативно он играет. Да, в связи с травмой центрбека Магуайра оборона МЮ не будет такой надежной. Поэтому Морено, Бакка и Алькасер смогут создавать реальные, голевые моменты. «Вильярреал» будет играть основательнее, чем МЮ. Также они медленнее будут вести игру за счет хорошего контроля мяча и качественной доставки мяча между линиями в ударные зоны. Испанцы сыграют очень организованно и компактно, не допуская разрывы между линиями. Они будут соблюдать вариант среднего блока, чтобы не привозить опасные стандарты у своих ворот. Эмери понимает, что одновременно закрыть в центре преимущество Погба и Фернандеша, а также заблокировать фланги, невозможно. Эмери попробует действовать комбинированно, сочетая по ситуации прессинг с перекрытием зон и возможных острых проникающих передач. В то же время при отборе мяча «желтая субмарина» быстро расправит свою пружину и ужалит оппонента, проведя молниеносную атаку. И на стандартах они действуют успешно, часто забивая. Почти в каждой игре они здорово играют вверху и на опережение. Там есть кому подавать. Не спешите до матча вручать кубок МЮ!

Игра мне представляется очень упорной с забитыми мячами от обеих команд, так как общий атакующий потенциал у них очень большой. Лично мне хочется увидеть дополнительное время и серию пенальти, чего я не исключаю. Да, я понимаю, что МЮ сильнее и на бумаге можно отдавать предпочтение им. Манкунианцы могут решить исход встречи в свою пользу в основное время. Это все понимают и здесь не надо быть экспертом. Но хочется, чтобы победное шествие Унаи Эмери в Лиге Европы продолжалось. Сказка должна продолжаться! Уверяю, что мы увидим красивый праздник кубкового финала», - сказал Грозный.

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26-го мая. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.