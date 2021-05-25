ФОТО. Ярмоленко посетил академию киевского Динамо

Украинский футболист Андрей Ярмоленко посетил академию киевского «Динамо».
Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020.
Чемпионат Англии завершен, и известный украинский футболист посетил академию родного клуба.
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