Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 26 мая

26 мая начнутся матчи второго круга квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В среду на корты Парижа выйдут пять представителей Украины.
Корт №7, второй запуск (13:00*)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Луа Буассон (№914 WTA, Франция) WC
Корт №9, второй запуск (13:00*)
Илья Марченко (№162 АТР) – Андрей Кузнецов (№448 АТР, Россия)
Корт №8, третий запуск (не ранее 14:30)
Сергей Стаховский (№209 АТР) – Таро Даниэль (№112 АТР, Япония) [5]
Корт №13, четвертый запуск (16:00*)
Катарина Завацкая (№129 WTA) [21] – Кристины Кучова (№149 WTA, Словакия).
Корт №11, пятый запуск (17:30*)
Леся Цуренко (№140 WTA) [30] – Магдалена Фрех (№153 WTA, Польша)
*время ориентировочное
Источник — Sport.ua
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