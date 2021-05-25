Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 26 мая

В среду на корты Парижа выйдут пять представителей Украины

  • 25.05.2021 21:14
  • 418 просмотров
  • 0 комментариев
Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 26 мая
© ФТУ. Катарина Завацкая

26 мая начнутся матчи второго круга квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В среду на корты Парижа выйдут пять представителей Украины. 
 
Корт №7, второй запуск (13:00*)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Луа Буассон (№914 WTA, Франция) WC 
 
Корт №9, второй запуск (13:00*)
Илья Марченко (№162 АТР) – Андрей Кузнецов (№448 АТР, Россия)
 
Корт №8, третий запуск (не ранее 14:30)
Сергей Стаховский (№209 АТР) – Таро Даниэль (№112 АТР, Япония) [5]
 
Корт №13, четвертый запуск (16:00*)
Катарина Завацкая (№129 WTA) [21] – Кристины Кучова (№149 WTA, Словакия).
 
Корт №11, пятый запуск (17:30*)
Леся Цуренко (№140 WTA) [30] – Магдалена Фрех (№153 WTA, Польша)

*время ориентировочное

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности