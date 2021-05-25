Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 26 мая

26 мая начнутся матчи второго круга квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.



В среду на корты Парижа выйдут пять представителей Украины.



Корт №7, второй запуск (13:00*)

Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Луа Буассон (№914 WTA, Франция) WC



Корт №9, второй запуск (13:00*)

Илья Марченко (№162 АТР) – Андрей Кузнецов (№448 АТР, Россия)



Корт №8, третий запуск (не ранее 14:30)

Сергей Стаховский (№209 АТР) – Таро Даниэль (№112 АТР, Япония) [5]



Корт №13, четвертый запуск (16:00*)

Катарина Завацкая (№129 WTA) [21] – Кристины Кучова (№149 WTA, Словакия).



Корт №11, пятый запуск (17:30*)

Леся Цуренко (№140 WTA) [30] – Магдалена Фрех (№153 WTA, Польша)

*время ориентировочное