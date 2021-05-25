Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на финал Лиги Европы

  • 25.05.2021 19:21
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Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».

«Вильярреал» в этом сезоне стал седьмым в чемпионате Испании, а МЮ занял второе место в АПЛ. Кстати интересная статистика. До этого «Вильярреал» и МЮ встречались между собой четыре раза в рамках группового раунда Лиги чемпионов в 2005 и 2008 годах. И все четыре встречи завершились вничью 0:0.

МЮ успешен на международной арене. Манкунианцы трижды выигрывали Лигу чемпионов (1968, 1999, 2008), а также по разу Кубок обладателей Кубков(1991) и Лигу Европы (2017). Еще по разу МЮ выигрывал трофеи Суперкубка УЕФА (1991), Межконтинентального кубка (1999) и Клубного чемпионата мира (2008). «Вильярреал» впервые сыграет в финале Лиги Европы! До этого «желтая субмарина» праздновала победу в Кубке Интертото (2003, 2004) и доходила до полуфинала Лиги чемпионов (2006).

Хочется, чтобы в этом финале было много голов. Хочется перестрелки и интересного матча. Я все-таки поставлю на победу «Манчестер Юнайтед», но думаю, что «Вильярреал» потреплет манкунианцам нервы, так как они выдали прекрасный сезон, впервые в истории попав в финал Лиги Европы. Но, думаю, что все-таки выиграет «Манчестер Юнайтед» возможно с минимальной разницей в счете.

Мне кажется, счет может быть 4:3 или 3:2 в пользу команды Сульшера. У меня такие ожидания от этого матча. Надеюсь, что будет хороший финал!», - сказал Бартулович.

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26-го мая. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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