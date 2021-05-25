ФОТО. Вы не можете все контролировать. Костюк порадовала новыми снимками

Украинская теннисистка ждет Ролан Гаррос в Ницце

  • 25.05.2021 17:55
  • 1047 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Вы не можете все контролировать. Костюк порадовала новыми снимками
© Инстаграм Марты Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк порадовала подписчиков своего инстаграма новыми снимками из Ниццы.
 
«Вы не можете все контролировать. Ваши волосы были помещены вам на голову, чтобы напоминать об этом», – написала теннисистка.
 
Отметим, что Марта взяла паузу и вернется на корт со следующей неделе, сыграв в основе Ролан Гаррос.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Elis
      Elis, 25.05.2021 18:08
    +1
    Цікаво, хто те волосся поміщив? Га, ґуґл-транслейте?
    А Марті бажаю успіху!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 25.05.2021 18:08
    +1
    Цікаво, хто те волосся поміщив? Га, ґуґл-транслейте?
    А Марті бажаю успіху!
    Ссылка
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