ФОТО. Вы не можете все контролировать. Костюк порадовала новыми снимками

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк порадовала подписчиков своего инстаграма новыми снимками из Ниццы.
«Вы не можете все контролировать. Ваши волосы были помещены вам на голову, чтобы напоминать об этом», – написала теннисистка.
Отметим, что Марта взяла паузу и вернется на корт со следующей неделе, сыграв в основе Ролан Гаррос.
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Источник — Instagram
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А Марті бажаю успіху!
А Марті бажаю успіху!
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