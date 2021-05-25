ФОТО. Вы не можете все контролировать. Костюк порадовала новыми снимками

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк порадовала подписчиков своего инстаграма новыми снимками из Ниццы.



«Вы не можете все контролировать. Ваши волосы были помещены вам на голову, чтобы напоминать об этом», – написала теннисистка.



Отметим, что Марта взяла паузу и вернется на корт со следующей неделе, сыграв в основе Ролан Гаррос.