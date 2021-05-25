Йожеф САБО: «Украине нужно наигрывать тактику на Нидерланды»

Специалист считает, что следует играть основным составом

  • 25.05.2021 16:30
  • 570 просмотров
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Украине нужно наигрывать тактику на Нидерланды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо не считает результаты контрольных матчей национальной команды важными перед стартом Евро.

«Нет такого, что нужно обязательно выиграть два оставшихся матча. Нужно отработать тактику и выполнить план. Я считаю, что в этих двух играх следует наиграть тактику на матч с Нидерландами. И обязательно нужно играть основным составом, в том числе выпустить Зинченко и Малиновского».

«Отработать тактику на Нидерланды», - уверен Сабо.

До Евро сборной осталось провести спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 25.05.2021 17:05
    0
    Дед, без тебя разберутся, твое дело кротам вылизывать!
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 25.05.2021 16:43
    0
    От сказал Зинченко и Малиновский, а как же любимчик Шапаренко, тогда ему неt места в основе или придумают третьим опорником
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 25.05.2021 17:05
    0
    Дед, без тебя разберутся, твое дело кротам вылизывать!
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 25.05.2021 16:43
    0
    От сказал Зинченко и Малиновский, а как же любимчик Шапаренко, тогда ему неt места в основе или придумают третьим опорником
    Ссылка
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