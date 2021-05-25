Йожеф САБО: «Украине нужно наигрывать тактику на Нидерланды»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо не считает результаты контрольных матчей национальной команды важными перед стартом Евро.
«Нет такого, что нужно обязательно выиграть два оставшихся матча. Нужно отработать тактику и выполнить план. Я считаю, что в этих двух играх следует наиграть тактику на матч с Нидерландами. И обязательно нужно играть основным составом, в том числе выпустить Зинченко и Малиновского».
«Отработать тактику на Нидерланды», - уверен Сабо.
До Евро сборной осталось провести спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
Источник — Футбол 1/2/3
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