Заря ждет решение Юрченко. Игрок хочет уехать в зарубежный чемпионат

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» еще рассчитывает продлить контракт ведущего хавбека Владлена Юрченко.

Игрок уже в статусе свободного агента может перебраться в новую команду и рассчитывает оформить контракт с зарубежным клубом.

Однако «Заря» ждет Юрченко, и если футболист не сможет договориться с другим клубом, то готова тут же начать переговоры и сохранить Владлена.

В минувшем сезоне Юрченко провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.