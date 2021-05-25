Заря ждет решение Юрченко. Игрок хочет уехать в зарубежный чемпионат

Клуб хотел бы сохранить лидера в составе

  • 25.05.2021 16:11
  • 1607 просмотров
  • 12 комментариев
Заря ждет решение Юрченко. Игрок хочет уехать в зарубежный чемпионат
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» еще рассчитывает продлить контракт ведущего хавбека Владлена Юрченко.

Игрок уже в статусе свободного агента может перебраться в новую команду и рассчитывает оформить контракт с зарубежным клубом.

Однако «Заря» ждет Юрченко, и если футболист не сможет договориться с другим клубом, то готова тут же начать переговоры и сохранить Владлена.

В минувшем сезоне Юрченко провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 25.05.2021 17:02
    0
    Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    у них традиции не позволяют
    Уверен,что с ним вели переговоры.
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:56
    +1
    Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    Видимо уровень его упл, а никак не зина # 2
    Так он хочет в Европу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    -2
    _Funnycat, 25.05.2021 16:52
    а почему нельзя было начать переговоры хотя бы. зимой ?
    у них традиции не позволяют
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    +1
    Davidson, 25.05.2021 16:43
    И в Дании он был,не подошел ни там ни там
    Видимо уровень его упл, а никак не зина # 2
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:53
    +1
    _Funnycat, 25.05.2021 16:52
    а почему нельзя было начать переговоры хотя бы. зимой ?
    Ты откуда знаешь ,что не вели с ним переговоры?)
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 16:52
    -1
    а почему нельзя было начать переговоры хотя бы. зимой ?
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:44
    +1
    KARABAS55, 25.05.2021 16:41
    Да, печально. Который год Зорьку после окончания чемпионата, покидают стоящие футболисты. А что опять в Евро Кубках будут делать???
    Играть будут
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:43
    0
    Alex86 1, 25.05.2021 16:39
    Как вар-т на х ни кому не нужен там оказался?
    И в Дании он был,не подошел ни там ни там
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 16:41
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Да, печально. Который год Зорьку после окончания чемпионата, покидают стоящие футболисты. А что опять в Евро Кубках будут делать???
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 16:39
    +2
    Davidson, 25.05.2021 16:26
    Так Юрча уже играл в Германии ,чего возвращался,не понятно..мутило
    Как вар-т на х ни кому не нужен там оказался?
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:26
    +2
    Так Юрча уже играл в Германии ,чего возвращался,не понятно..мутило
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 16:25
    -1
    зорька в своем стиле
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 16:39
    +2
    Davidson, 25.05.2021 16:26
    Так Юрча уже играл в Германии ,чего возвращался,не понятно..мутило
    Как вар-т на х ни кому не нужен там оказался?
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:26
    +2
    Так Юрча уже играл в Германии ,чего возвращался,не понятно..мутило
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:56
    +1
    Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    Видимо уровень его упл, а никак не зина # 2
    Так он хочет в Европу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    +1
    Davidson, 25.05.2021 16:43
    И в Дании он был,не подошел ни там ни там
    Видимо уровень его упл, а никак не зина # 2
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:53
    +1
    _Funnycat, 25.05.2021 16:52
    а почему нельзя было начать переговоры хотя бы. зимой ?
    Ты откуда знаешь ,что не вели с ним переговоры?)
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:44
    +1
    KARABAS55, 25.05.2021 16:41
    Да, печально. Который год Зорьку после окончания чемпионата, покидают стоящие футболисты. А что опять в Евро Кубках будут делать???
    Играть будут
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 25.05.2021 17:02
    0
    Alex86 1, 25.05.2021 16:54
    у них традиции не позволяют
    Уверен,что с ним вели переговоры.
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 25.05.2021 16:43
    0
    Alex86 1, 25.05.2021 16:39
    Как вар-т на х ни кому не нужен там оказался?
    И в Дании он был,не подошел ни там ни там
    Ссылка
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