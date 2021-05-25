Заря ждет решение Юрченко. Игрок хочет уехать в зарубежный чемпионат

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» еще рассчитывает продлить контракт ведущего хавбека Владлена Юрченко.
Игрок уже в статусе свободного агента может перебраться в новую команду и рассчитывает оформить контракт с зарубежным клубом.
Однако «Заря» ждет Юрченко, и если футболист не сможет договориться с другим клубом, то готова тут же начать переговоры и сохранить Владлена.
В минувшем сезоне Юрченко провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.
Источник — Циганик LIVE
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