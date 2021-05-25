Стала известна предварительная заявка Англии на Евро-2020

Названы 33 футболиста, которые могут поехать на чемпионат Европы

  • 25.05.2021 15:36
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Стала известна предварительная заявка Англии на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил предварительную заявку на чемпионат Европы.

В списке находятся 33 футболиста, в окончательную заявку войдут 26 игроков.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Брайтон»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Англия сыграет в группе D, где ее соперниками станут команды Хорватии, Шотландии и Чехии.

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Источник — England Football

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