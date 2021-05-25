Барселона собирается подписать одноклубника Малиновского

«Барселона» этим летом собирается усилить свой состав защитником «Аталанты» Робином Госенсом.
Каталонцы запросили у клуба из Бергамо информацию об игроке, однако переговоров по нему еще не было.
В сезоне 2020/21 Госенс сыграл 32 матча в чемпионате Италии, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ориентировочная стоимость 26-летнего немца - 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Госенса хочет подписать «Лестер».
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Источник — Sport1
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Тот же анхелинье, который зажигает во всех лигах, забивает и отдает голевые направо и налево, а вот Пепу не подошел на фоне НЕ забивного и НЕ раздающего Зинченко. Разные схемы/разные задачи и так далее.
Тот же анхелинье, который зажигает во всех лигах, забивает и отдает голевые направо и налево, а вот Пепу не подошел на фоне НЕ забивного и НЕ раздающего Зинченко. Разные схемы/разные задачи и так далее.
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