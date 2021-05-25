Барселона собирается подписать одноклубника Малиновского

Каталонцы хотят усилить защиту

  • 25.05.2021 15:00
  • 931 просмотр
  • 3 комментария
Барселона собирается подписать одноклубника Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» этим летом собирается усилить свой состав защитником «Аталанты» Робином Госенсом.

Каталонцы запросили у клуба из Бергамо информацию об игроке, однако переговоров по нему еще не было.

В сезоне 2020/21 Госенс сыграл 32 матча в чемпионате Италии, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ориентировочная стоимость 26-летнего немца - 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Госенса хочет подписать «Лестер».

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Источник — Sport1

(1 голос)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 25.05.2021 15:34
    0
    Bohdan, 25.05.2021 15:05
    11 голів і 6 гольових передач для захисника це дуже круто.
    Ничего там сверхъестественного нет. Просто Аталанта играет со своей схемой, в котором он по сути выполняет роль флангового полузащитника...
    Тот же анхелинье, который зажигает во всех лигах, забивает и отдает голевые направо и налево, а вот Пепу не подошел на фоне НЕ забивного и НЕ раздающего Зинченко. Разные схемы/разные задачи и так далее.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 25.05.2021 15:19
    0
    Bohdan, 25.05.2021 15:05
    11 голів і 6 гольових передач для захисника це дуже круто.
    Він півзахисник, спорт юа у своєму репертуарі
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 25.05.2021 15:05
    0
    11 голів і 6 гольових передач для захисника це дуже круто.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 25.05.2021 15:34
    0
    Bohdan, 25.05.2021 15:05
    11 голів і 6 гольових передач для захисника це дуже круто.
    Ничего там сверхъестественного нет. Просто Аталанта играет со своей схемой, в котором он по сути выполняет роль флангового полузащитника...
    Тот же анхелинье, который зажигает во всех лигах, забивает и отдает голевые направо и налево, а вот Пепу не подошел на фоне НЕ забивного и НЕ раздающего Зинченко. Разные схемы/разные задачи и так далее.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 25.05.2021 15:19
    0
    Bohdan, 25.05.2021 15:05
    11 голів і 6 гольових передач для захисника це дуже круто.
    Він півзахисник, спорт юа у своєму репертуарі
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 25.05.2021 15:05
    0
    11 голів і 6 гольових передач для захисника це дуже круто.
    Ссылка
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