Барселона собирается подписать одноклубника Малиновского

«Барселона» этим летом собирается усилить свой состав защитником «Аталанты» Робином Госенсом.

Каталонцы запросили у клуба из Бергамо информацию об игроке, однако переговоров по нему еще не было.

В сезоне 2020/21 Госенс сыграл 32 матча в чемпионате Италии, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ориентировочная стоимость 26-летнего немца - 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Госенса хочет подписать «Лестер».