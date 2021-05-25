Ханс-Дитер ФЛИК: «Опыт двух лет в Баварии поможет мне в сборной Германии»

Известный немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020.

Сегодня, 25 мая, 56-летний специалист подписал контракт до 2024 года.

«Подписание прошло на удивление быстро, но я очень рад, что могу работать тренером сборной с осени. Сезон только что закончился, и два года в «Баварии» помогут мне в плане командного духа. В Мюнхене отношение игроков было фантастическим, многое из этого опыта я использую в своей работе в сборной.

Я действительно очень жду начала работы, чтобы увидеть классных футболистов, особенно молодых игроков Германии. Вот почему у нас есть все основания с оптимизмом подойти к предстоящим турнирам, например, к домашнему чемпионату Европы 2024 года», — сказал Флик.

На протяжении карьеры Флик работал в «Бамментале», «Хоффенхайме», «Зальцбурге», сборной Германии (ассистент с 2006 по 2014 годы и спортивный директор с 2014 по 2017 годы). Последним клубом Флика была мюнхенская «Бавария», которую он возглавлял с 2019 года.