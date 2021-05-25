Ингулец 16 июня выходит из отпуска, клуб планирует сбор в Болгарии

Клуб из Петрово вскоре начет подготовку ко второму сезону в УПЛ

  • 25.05.2021 13:58
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Ингулец 16 июня выходит из отпуска, клуб планирует сбор в Болгарии
© ФК Ингулец

Команда из Петрово выйдет из отпуска 16 июня. Первый этап подготовки состоится в Петрово.

Сейчас прорабатывается вариант, чтобы один из сборов прошел в Болгарии. Однако с его проведением имеются определенные сложности, в частности, еще нет определенности с тем, какой будет ситуация с карантинными предосторожностями.

«Ингулец» завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.

Ранее «Ингулец» подписал экс-форварда «Александрии» Артема Ситало.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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