Ингулец 16 июня выходит из отпуска, клуб планирует сбор в Болгарии

Команда из Петрово выйдет из отпуска 16 июня. Первый этап подготовки состоится в Петрово.

Сейчас прорабатывается вариант, чтобы один из сборов прошел в Болгарии. Однако с его проведением имеются определенные сложности, в частности, еще нет определенности с тем, какой будет ситуация с карантинными предосторожностями.

«Ингулец» завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.

Ранее «Ингулец» подписал экс-форварда «Александрии» Артема Ситало.