Металл расстался с бразильским защитником

28-летний бразильский защитник Эберт больше не является игроком харьковского «Металла».
Легионер присоединился к лидеру Второй лиги в начале апреля. За это время он принял участие в двух матчах, выйдя на замену во встречах с «Никополем» (3:0) и «Перемогой» (4:0).
Ранее Эберт успел поиграть в УПЛ за каменскую «Сталь».
«Металл» первым из команд Второй лиги гарантировал себе повышение в классе. 29 мая в заключительном домашнем матче сезона команда Александра Кучера сыграет дома с «Кривбассом», который также уже завоевал путевку в Первую лигу.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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