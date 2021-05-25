Металл расстался с бразильским защитником

28-летний бразильский защитник Эберт больше не является игроком харьковского «Металла».

Легионер присоединился к лидеру Второй лиги в начале апреля. За это время он принял участие в двух матчах, выйдя на замену во встречах с «Никополем» (3:0) и «Перемогой» (4:0).

Ранее Эберт успел поиграть в УПЛ за каменскую «Сталь».

«Металл» первым из команд Второй лиги гарантировал себе повышение в классе. 29 мая в заключительном домашнем матче сезона команда Александра Кучера сыграет дома с «Кривбассом», который также уже завоевал путевку в Первую лигу.